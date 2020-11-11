مرشح مستقبل وطن يعلن انسحابه لابن عمه في جولة الإعادة بكفر الشيخ

أعلن محيي الدين القطان مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والتي تشمل مركزي قلين وكفر الشيخ، انسحابه بعد نشر المؤشرات الأولية والتي تؤكد ترتيلة بالمركز السادس ودخوله جولة الإعادة برفقة 5 مرشحين آخرين، وهم أحمد طنطاوي "مستقل"، باسم حجازي "حزب الوفد"، مراد القطان "مستقل"، ياسر منير "مستقل"، سيد شمس الدين "مستقبل وطن".

وظهر محيي الدين القطان، في فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط حشد من أنصاره بقرية شباس عمير يعلن انسحابه لصالح ابن عمه مراد القطان واحد أبناء قرية شباس عمير، مؤكدًا أن قراره جاء لعدم تفتيت الأصوات في القرية ولإصراره أن يكون النائب من قريتهم ولا يكون من خارجها، مستشهدًا بوقائع مماثلة في انتخابات برلمانية سابقة.

وأبدى أنصاره اعتراضًا على قراره إلا أنه حاول تهدئتهم، مؤكدًا أن القرار في صالح القرية شباس عمير والذي يتواجد بها هو وابن عائلته مراد القطان والموجود هو أيضًا بجولة الإعادة.

وبلغ إجمالي تصويت الدائرة الأولى والتي تضم كفرالشيخ وقلين 210 ألف صوت، وبلغت أصوات كفرالشيخ 141 ألف صوت، وقلين 69 ألف صوت.