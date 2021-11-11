المحامي سمير صبري يقدم بلاغا للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب صوره مع ملكة جمال الهند

شنّ المحامي سمير صبري، هجومًا على الفنان محمد رمضان، بسبب جلسة التصوير الذي جمعته مع ملك جمال الهند أورفاشي راوتيلا.



وأشار صبري، إلى أنّه تقدَّم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بسبب صوره مع ملكة جمال الهند.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "محمد رمضان بيقدم إسفاف.. وهو من أوائل من نشروا السموم بالمجتمع".



وأضاف أن صور محمد رمضان تمثّل تحريصًا على التحرش وتقنينًا له، مناشدًا كل الأجهزة بالتحرك ضد رمضان، أسوة ما حدث من قِبل نقابة الموسيقيين تجاه أحد المغنيين، في إشارة إلى مغني المهرجانات حسن شاكوش.



وكانت ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله برفقة الفنان محمد رمضان، خلال جلسة تصوير وصفها البعض بـ"الجريئة".