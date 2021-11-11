لجنة وزارة لتقييم التفوق الكشفى بمدارس شمال سيناء

شارك حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في ختام التقييم الجمهوري للتفوق الكشفي وذلك بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن ذلك تم بحضور لجنة مختصة من الوزارة لتقييم مدارس المحافظة، حيث بدأ حفل الختام بطابور العرض للمدارس المشاركة ثم السلام الجمهوري وبعد ذلك تم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح المرحوم القائد الكشفي محمد طالب.



وجهز الطلاب المعسكر، واطلعت لجنة التقييم على بعض أعمال الطلاب من تمارين توصيلات إنارة كهربية وذلك تمارين غزل الشباك وبتثبيت الخيام وجميع الأعمال الخاصة بالمعسكر.