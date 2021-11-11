آلاف العاملين في دور الرعاية ببريطانيا لن يتمكنوا من العمل بسبب لقاح كورونا!

لن يتمكن عشرات الآلاف من العاملين في دور الرعاية في بريطانيا، الذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، من العمل ابتداء من اليوم الخميس مع بدء تطبيق سياسة التطعيم الإلزامي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أنه يجب على العاملين في دور الرعاية المسجلة في إنجلترا أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح ابتداء من اليوم لكي يستمروا في أداء عملهم، وذلك ما لم يكن لهم استثناء طبي لعدم الحصول على اللقاح.

ومن المتوقع أن تظهر الاحصاءات الرسمية أن أكثر من 50 ألف شخص من العاملين في دور الرعاية لصغار وكبار السن غير مسلجين على أنهم حصلوا على جرعتي اللقاح حتى السابع من نوفمبر الجاري، قبل أربعة أيام من الموعد النهائي وهو اليوم.

ويعتقد أن من بين من لم يحصلوا على جرعتي اللقاح حتى 7 نوفمبر الجاري، حصل أكثر من نصفهم على جرعة واحدة من اللقاح.

ويتوقع خبراء الصحة أن يكون عدد الملقحين بين العاملين قد ارتفع خلال الثلاثة أيام ما بين بين الأحد والخميس.