أزمة قبل ساعات من انتخابات نادي الصيد باستبعاد عمرو السعيد

شهدت انتخابات نادي الصيد أزمة كبيرة قبل ساعات من الجمعية العمومية المقرر إقامتها بمقر النادي الرئيسي بالدقي لانتخاب مجلس إدارة جديدة للدورة الانتخابية 2021-2025 والتي ستكون قوية بعدما تقدم 43 مشرحا للفوز بمقعد في المجلس.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات واللجنة الأولمبية المصرية استبعاد عمرو السعيد رئيس النادي الأسبق و المرشح على ذات المنصب بسبب الأحكام الصادرة ضده بعد تقديم صحفيين طعن على ترشحه ليتم استبعاده من الانتخابات.

كما تم استبعاد كريم دياب أيضا من السابق الانتخابي طبقا لقرار اللجنة الأولمبية، ورفع اسم الثنائي صلاح حسب الله وأحمد محمد المهدي بعد اعتذارهما.

وبذلك القرار أصبح هناك 4 مرشحين على الرئاسة وهم محسن طنطاوي رئيس النادي الحالي ونائبه محمد همام وعبد الله غراب وزير البترول الأسبق وأحمد زهران مدرب منتخب التايكوندو السابق.

وبدأت الأزمة حينما أعلنت اللجنة الأولمبية استبعاد عمرو السعيد من السابق الانتخابات قبل ساعات من الجمعية العمومية، بعد تقدم الصحفي إبراهيم مدكور من مؤسسة أخبار اليوم وأحمد ناجي من مؤسسة الأهرام بطعن على ترشح عمرو السعيد ليتم استبعاده.

قبل أن ينفي الثنائي تقدمهم بطعن على ترشح عمرو السعيد وتقديمهم مذكرة للجنة الأولمبية المصرية بتزوير التوقيع الخاص بهم مطالبين بفتح تحقيق عاجل حول تلك الأزمة واسترداد حقهم القانوني حيث أن ذلك الطعن لا أساس له من الصحة.