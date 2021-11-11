 وزير خارجية ألمانيا يتعهد لبولندا بالتضامن الأوروبي في ظل أزمة اللاجئين - بوابة الشروق
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وزير خارجية ألمانيا يتعهد لبولندا بالتضامن الأوروبي في ظل أزمة اللاجئين

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:03 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:03 م

تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لبولندا بتضامن أوروبا في ظل أزمة اللاجئين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

واتهم ماس في تصريحاته بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الخميس، الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بالقيام بلعبة عديمة الضمير بحياة البشر.

وتابع الوزير الألماني: "المشكلة هي لوكاشينكو وبيلاروس ونظام الحكم الموجود هناك"، وأكد أنه لهذا السبب تستحق بولندا تضامنا أوروبيا.

يشار إلى أن هناك آلاف اللاجئين عالقون حاليا على الحدود بين بيلاروس وبولندا في ظل ظروف قاسية. ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بالسماح لمهاجرين بالدخول إلى بلاده على نحو مقصود كي يواصلون السفر بعد ذلك عبر الحدود.

وهدد ماس مجددا بفرض عقوبات ليس ضد بيلاروس فحسب، ولكن أيضا ضد أي دول عبور وشركات طيران مشاركة في الأمر، وقال: "يجب ألا يتم السماح لأي شخص يشارك في أنشطة لوكاشينكو غير الإنسانية بالافلات من العقاب".

 


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