قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أدت إلى انفراجة كبيرة في إتاحة الأرز، مؤكدًا أن سعر الكيلو لن يتخطى 16.5 جنيه حال اكتمال منظومة التوريد.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الشعبة تعد بعدم زيادة في الأسعار التي حددتها وزارة التموين، على مدار العام، حال اكتمال المنظومة وتوريد 75% منها.

وأشار إلى أن عدم توريد 1.5 مليون طن أرز لوزارة التموين، يؤدي على فرض عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى 10 آلاف للفدان، والحرمان من استلام الكيماوي، مناشدًا لفلاحين مساعدة الدولة، وعدم تخزين الأرز.

وذكر أن قرار وزير التموين أدى إلى طرح كميات من الأرز في الأسواق والمراكز التجارية والمحافظات، قائلًا إن «سعر الأرز المستهلك يتراوح من 12 جنيهًا حتى 16.5 جنيه، للأنواع التي يبحث عنها المواطن على مدار الفترة الماضية».

وتوجه برسالة إلى المزارعين: «الدولة لا تقصر معكم، وتمنحكم الأسمدة المدعمة بنصف الثمن، كما أنها تعمل على استنباط أنواع جيدة من تقاوي الأرز أعلى إنتاجية على مستوى العالم بالكامل، تتراوح من 4 إلى 5 أطنان للفدان».

ولفت إلى أن مصر تستهلك ما بين 9 إلى 10 آلاف طن أرز في اليوم، أي ما يتراوح بين 280 ألف إلى 300 ألف طن في الشهر، مختتمًا: «استطعنا توفير تلك الكمية هذا الشهر، ونتوقع حدوث زيادة مستمرة فيها».