لماذا يتوافد الشبان الألبان على بريطانيا؟

ويستطيع الألبان دخول بريطانيا بتأشيرة حيث يمكن للمواطنين المؤهلين التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات متفاوتة المدة للسياحة والأعمال والدراسة والأنشطة الأخرى.

وبين يوليو/تموز من عام 2021 ويونيو/حزيران من عام 2022، تلقت بريطانيا 30703 طلب تأشيرة من مواطنين ألبان و تمت الموافقة على 20289 من بينها 361 تأشيرة عمل فقط، وفقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية.

كم عدد الألبان الذين أُعيدوا؟

في الأشهر الستة الأولى حتى يونيو/ حزيران من العام الجاري، أُعيد 440 شخصا إلى ألبانيا وجميعهم تقريبا من الرجال البالغين غير المتزوجين.

ويُمثل الألبان أكبر عدد من الخارجين عن القانون الأجانب الذين أُعيدوا في الفترة بين ابريل/نيسان من عام 2021 وحتى مارس/آذار من عام 2022.

وكانت اتفاقية ثنائية وقعتها وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك بريتي باتيل في عام 2021 قد استهدفت تسريع إبعاد الخارجين عن القانون الألبان وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من قبل بريطانيا.