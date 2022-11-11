أمريكا وروسيا تعقدان في القاهرة أول محادثات نووية منذ بدء حرب أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها سوف تجري محادثات مع الولايات المتحدة بالقاهرة، في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، بشأن تفتيش مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة ستارت الجديدة، في خطوة باتجاه إحياء المحادثات الأوسع نطاقا لمراقبة الأسلحة والتي توقفت منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الجمعة، إن مشاورات القاهرة سوف تستمر نحو أسبوع

ومنعت روسيا المفتشين الأمريكيين من دخول مواقع الأسلحة النووية في أغسطس، مستشهدة بقيود على التأشيرة والسفر للروس قالت إنها جعلت من المستحيل بالنسبة لهم دخول الولايات المتحدة.

وعلقت الدولتان عمليات تفتيش المواقع في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وكانتا تناقشان كيفية استئنافها بسلام.

وكانت آخر مرة انعقدت فيها اللجنة الاستشارية الثنائية التي تتناول المسائل العملية بشأن كيفية تطبيق معاهدة ستارت الجديدة، في جنيف في أكتوبر 2021، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.