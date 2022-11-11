اليابان: خطط لعقد اجتماع قمة بين كيشيدا والرئيس الصيني على هامش منتدى «آبيك»

أعلنت الحكومة اليابانية إنها ترتب لعقد اجتماع قمة بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل في تايلاند على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آيبك).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم، أن الاجتماع المباشر بين زعيمي البلدين سيكون الأول منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يعبر كيشيدا عن موقف بلاده بشأن عدد من القضايا من بينها النزاعات البحرية في بحر الصين الشرقي، وتايوان.

ويبدأ رئيس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، رحلة خارجية إلى جنوب شرق آسيا تستغرق 9 أيام سيشارك خلالها في 3 قمم. ومن المقرر أن يسافر كيشيدا إلى كمبوديا وإندونيسيا وتايلاند خلال رحلته؛ حيث سيحضر مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقمة مجموعة العشرين، بالإضافة إلى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آيبك).

وتنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ (آبيك)، في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتترأس تايلاند المنتدى لعام 2022، كما تستضيف جميع فعالياته، بما فيها الفعالية الرئيسية، قمة زعماء اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ.