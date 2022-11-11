قديروف يعلن إرسال شيشانيين إلى إقليم دونباس للقتال في أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الجمعة، أن مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشانيين، توجهت إلى إقليم دونباس في أوكرانيا والذي أعلنت روسيا رسميا ضمه لأراضيها.



وقال قديروف: "أرسلنا مجموعة أخرى من الوطنيين الحقيقيين، والذين يُطلق عليهم اسم المتطوعين، إلى إقليم دونباس الروسي"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وذكر قديروف، أن المتطوعين أكملوا دورة قصيرة في التدريب على الأسلحة النارية، والتدريب التكتيكي والهندسي والتقني، وكذلك الطبوغرافي والطبي في جامعة القوات الخاصة الروسية.



وأكد أن المتطوعين تدربوا على أسلوب القتال في الخنادق في ظروف أقرب ما يمكن إلى الظروف القتالية الحقيقية.