صحة غزة: توقف قسمي العناية والأطفال بمجمع الشفاء

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين توقفا عن العمل بعد قصف مجمع الشفاء الطبي، مشيراً إلى تعرض مبنى الجراحة للقصف.



وأضاف القدرة، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية، أن مجمع الشفاء الطبي توقف عن العمل وخرج تماما من الخدمة، لافتا إلى أنهم يتواجدون "داخل المستشفى المحاصر من كل الاتجاهات"، وأن هناك عدد كبير من الطائرات دون طيار "درونز".



وتابع: "لا نستطيع التنقل من مبنى إلى آخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف. لا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني وحتى الاتصال الداخلي مقطوع".



وقال المتحدث باسم الوزارة: "فقدنا حتى الماء والغذاء. ونسمع صوت النيران والمدفعية وهناك قصف متواصل لمحيط المستشفى واستهداف مباشر".