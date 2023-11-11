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نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، حزاما ناريا عنيفا على بعد 100 متر من مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر من محيط مستشفى الشفاء، إن أربعة استهدافات في توقيت واحد أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على برج الشفاء.

وأضافت أنّ الحزام الناري الإسرائيلي كان عنيفا، ألقت خلالها مقاتلات الاحتلال قنابل ارتجاجية.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.