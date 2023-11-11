مشروع البيان الختامي للقمة العربية يطالب بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل

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طالب مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، اليوم، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب المشروع، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

ورفض المشروع، توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وأكد إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.

كما أكد ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام وكاف.

إلى ذلك، أكد المشروع دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأكد أيضاً ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات التي تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.