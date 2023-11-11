 السيسي يتوجه اليوم إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يتوجه اليوم إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:14 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:17 ص
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

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