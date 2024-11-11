اتهامات للدعم السريع بقتل 1237 شخصا بولاية الجزيرة السودانية

قال بيان لمؤتمر الجزيرة – كيان مدني سوداني تشكل بعد سيطرة قوات الدعم على ولاية الجزيرة وسط السودان- إن قوات الدعم السريع قتلت 1237 شخصا في شرق وشمال ولاية الجزيرة منذ 20 أكتوبر الماضي، في ظل علميات تهجير استهدفت أكثر من 400 قرية.

وأكد البيان، أن هؤلاء القتلى سقطوا إما برصاص الدعم السريع وإما بسبب الحصار والأوبئة، موضحا أن التهجير القسري في محلية شرق الجزيرة طال أكثر من 400 قرية من جملة 514 قرية.

وقال بيان آخر صادر عن نداء الوسط -وهو كيان مدني يضم ناشطين- أمس بأن مدينة الهلالية "تعيش تحت الحصار منذ 17 يوما، حيث تعرض أكثر من 300 مواطن ومواطنة بينهم أطفال وشيوخ ومرضى للإبادة من قبل قوات الدعم السريع التي فرضت عليهم الموت جبرا وبلا رحمة".

وأضاف البيان، أن الحصيلة تضم قتلى بينهم أطفال تناولوا مواد غذائية مسممة ومياه غير صالحة للاستخدام، وضحايا لنيران قوات الدعم.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023، حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.