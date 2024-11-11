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تقرير: ترامب تحدث هاتفيا مع بوتين الخميس الماضي

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:47 ص

تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هاتفيا بالفعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد نقلا عن مصادر عليمه بالأمر.

وذكر تقرير الصحيفة أن ترامب نصح بوتين بعدم تصعيد الحرب ضد أوكرانيا.

ولم يتسن في البداية الحصول على معلومات من ترامب نفسه بخصوص هذا الأمر.

وأفاد تقرير صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر لم يكشف النقاب عن هويتها ، بأن ترامب أشار أيضا إلى الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وبأن الهدف منه، حسبما ورد، هو تحقيق السلام في أوروبا.


وأقترح ترامب، وفقا لما تردد، إجراء مزيد من المناقشات للحديث عن حل للحرب. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه تم إبلاغ الحكومة الأوكرانية بالمحادثة الهاتفية وتردد أنها لم يكن لديها أي اعتراضات.


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