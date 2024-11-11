تحدث حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال معسكر الفراعنة بشهر نوفمبر الجاري، عن مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

معسكر المنتخب بشهر نوفمبر الجاري انطلق على ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الأحد، بحضور جميع اللاعبين المحليين، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا.

يلعب منتخب مصر مع الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا، على أن يلتقي مع منتخب بوتسوانا يوم 19 من نفس الشهر ضمن مباريات الجولة السادسة.

صرح حسام حسن في مؤتمر الكشف عن قميص المنتخب الجديد مساء اليوم الإثنين:" نسعى لإسعاد الجماهير المصرية المرحلة الأهم بنسبة لنا هي حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 وذلك بعد أن تأهلنا بشكل رسمي إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025".

أضاف:" منتخب مصر هو أكثر المنتخبات الإفريقية تحقيقًا للقب أمم إفريقيا، لذلك ىنستحق الريادة في كل شئ، نعمل بكل جهد جهاز فني ولاعبين لإسعاد الجماهير المصرية".

أكمل:" نفكر أولًا في الوصول إلى مونديال 2026 ثم بعد ذلك سنفكر في ظهور منتخب مصر بشكل مناسب فنحن لسنا أقل من منتخبات أخرى، وذلك مثلما فعل منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 باحتلاله المركز الرابع في كأس العالم".

أتم: "الروح الكبيرة في المنتخب ستساعد العناصر الجديدة في تقديم المردود الجيد وظهور إمكانياتهم الكبيرة لأن مصر ولادة بالمواهب".

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقررة إقامتها بدولة المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.