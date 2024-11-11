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وزير خارجية إسرائيل: إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا واقعيا اليوم

وكالات
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 6:13 م

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة «ليس أمرا واقعيا اليوم».

وصرح الوزير ساعر المعيّن حديثا ردا على سؤال حول إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة: «لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم ويجب أن نكون واقعيين»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «بكلمة واحدة، لا»، معتبرا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس"، وفق تعبيره.

وبحسب الوكالة، فمن المتوقع إعادة إحياء اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية بعد انتخاب ترامب الأسبوع الماضي.

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