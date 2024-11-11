بوريل: الاتحاد الأوروبي زود أوكرانيا بأكثر من 980 ألف قذيفة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن التكتل زود أوكرانيا بأكثر من 980 ألف قذيفة لتستخدمها في الحرب أمام روسيا ويعتزم الوصول بهذا العدد إلى أكثر من مليون قذيفة بحلول نهاية هذا العام.

وكان الاتحاد الأوروبي يهدف في البداية إلى إرسال مليون قذيفة مدفعية عيار 155 ملليمترا بحلول مارس 2024 لكن مسؤولين قالوا في وقت لاحق إن القدرة الإنتاجية لا تكفي لتحقيق هذا الهدف، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بوريل لصحيفة برافدا الأوكرانية المعنية بالشأن الأوروبي "أعلم أننا تعهدنا بالوصول إلى هذا المستوى بحلول الربيع، لكننا أخفقنا. ومع ذلك، يمكننا القيام بذلك بنهاية العام".

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن بلاده تقود مبادرة منفصلة لإرسال 500 ألف قذيفة إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام.

وتعمل أوكرانيا أيضا على زيادة إنتاجها المحلي في مجال الدفاع في محاولة لتقليل اعتمادها على المساعدات العسكرية من حلفائها وضمان توفر الإمدادات في الوقت المناسب.