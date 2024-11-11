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يشارك الفيلم المغربي "أنا مش أنا" في فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث سيتم عرضه يوم 19 نوفمبر المقبل.

الفيلم بطولة: عزيز داداس، ومجدولين الإدريسي، ودنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووصال بيريز، وهو من تأليف وإخراج هشام الجباري، وإنتاج فاطنة بنكران.

ويعقب عرض الفيلم حفل عشاء خاص لضيوف المهرجان والفنانين المغاربة المشاركين في العمل، في أجواء تعزز الروابط الثقافية والفنية بين المغرب ومصر.

ويعتبر هذا الحدث فرصة لإبراز مكانة السينما المغربية في الساحة العربية والدولية، وتأكيد حضورها كقوة فنية متألقة تتطلع إلى مزيد من النجاح.