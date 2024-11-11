 الرئيس الإيراني وبن سلمان يأملان بالمزيد من تطوير العلاقات بين ايران والسعودية - بوابة الشروق
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الرئيس الإيراني وبن سلمان يأملان بالمزيد من تطوير العلاقات بين ايران والسعودية

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:48 ص

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاحد، تمحور حول العلاقات بين البلدين ، وأعربا عن الأمل في أن يشهد التعاون بين إيران والسعودية مزيدا من التطور.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي أوضح الرئيس بزشكيان أن كثافة الشؤون التنفيذية في البلاد حالت بينه وبين تلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الاسلامي في الرياض، قائلا ان النائب الاول له الدكتور "محمد رضا عارف" سيشارك في هذه القمة واضاف "لا شك ان تدبير سموكم خلال هذه القمة ستكون له نتائج مؤثرة وملموسة لوقف الجرائم الصهيونية والحرب واراقة الدماء في غزة ولبنان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كما أعرب بزشكيان عن أمله في تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين اكثر من ذي قبل وفي كافة الصعد نظرا لعزم وإرادة قادة البلدين.


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