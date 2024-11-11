عمرو أديب: من السعودية تنطلق الصرخة ضد التجاوزات ضد الإنسانية في غزة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الواضح أنه اقترب اليوم التالي للحرب على غزة ولبنان، وذلك في معرض تعليقه على القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن العالم العربي يجب أن يكون مستعدًا لما سيحدث بعد ذلك.

وأشار إلى أن القمة تبعث برسالة بأنه لا يمكن قبول استمرار الوضع الراهن، موضحًا أن السعودية استدعت البعد الإسلامي كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي بشأن الكارثة والمأساة في غزة.

وشدد على أنه من السعودية تنطلق الصرخة والصيحة بأن هناك تجاوزات ضد الإنسانية تحدث في غزة على يد إسرائيل.

ونوه بصياغة القرار الصادر عن القمة، والضغط الذي تمارسه الدول على المجتمع الدولي لوقف المأساة في غزة ووقف العدوان على لبنان وانتخاب رئيس له.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز في كلمته على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ورفض أيضًا جعْل غزة أرضًا غير قابلة للحياة، وأشاد كذلك بكلمة ولي العهد ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان وما تضمنته من رفض للانتهاكات الإسرائيلية.