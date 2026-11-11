يستضيف بيت السناري الأثري المحاضرة الشهرية للكاتبة والروائية الدكتورة ريم بسيوني، ضمن سلسلتها المتخصصة في تاريخ الفكر الصوفي، ويحمل لقاء هذا الشهر عنوان «كيف نبحث ونعرف ونتعلم؟ نصائح أبي حامد الغزالي»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، في الساعة السادسة والنصف مساء.

وتتناول المحاضرة أفكار الإمام أبي حامد الغزالي حول البحث والمعرفة والتعلم، وما قدمه من رؤى ونصائح تتعلق بطلب العلم وفهم العالم، في إطار رحلة لاستكشاف الفكر الصوفي وأسرار اللغة.

يذكر أن الدكتورة ريم بسيوني تقدم على مدار أكثر من سنتين محاضرات شهرية ببيت السناري تتناول تاريخ الفكر الصوفي، وقد نتج عن تلك المحاضرات كتابين، وهما «البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة»، والثاني هو «برفقة أبي حامد الغزالي.. إصلاح القلب».