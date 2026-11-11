وفاة مصري وإصابة 4 عمال إثر حريق أعقبه انفجار بمجمع غاز في ليبيا

لقي عامل مصري حتفه وجرح أربعة آخرون من مستخدمي شركة سرت الليبية للنفط جراء حريق محدود اندلع صباح اليوم الأربعاء بمعمل الغاز بمرسى البريقة التابع للشركة.

وقال مكتب الإعلام بمؤسسة النفط الليبية ، في بيان صحفي ، إن الحريق أدى لوقوع انفجار بأحد خطوط غاز الوقود المغذي لغلايات البخار، الأمر الذي أوقع خسائر بشرية، مؤكدا في الوقت نفسه تمكن فرق الطوارى والإطفاء من مكافحه الحريق وإغلاق خطوط الغاز والسيطرة على الحريق وإيقاف المعمل بالكامل كإجراء احترازي، فضلا عن تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين والمنشآت.

وأكدت مؤسسة النفط استمرار عمليات الشركة بشكل طبيعي، دون وجود أي تأثير على إمدادات الغاز للسوق المحلية أو انتاج النفط الخام.