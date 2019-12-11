أكّد مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس الخميس المقبل.

وأفاد المكتب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "المطار سيعمل مبدئياً بربع طاقته، على أمل أن يعود لكامل قدرته التشغيلية مع نهاية ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة بالمطار لم تنته بعد، وأن العاملين يسارعون في استكمال الأشغال المعلقة.

من جهته، قال مسئول الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية "محمد قنِّيوة" لـ (د.ب.أ) إن "الشركة ستشرع الخميس في تسيير رحلاتها إلى مطاري: تونس واسطنبول، في ظل استمرار إيقاف الرحلات المتجهة إلى عمّان والإسكندرية".

وتجدر الإشارة إلى أن إيقاف هذه الرحلات صدر من مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الشهر الماضي، على خلفية قرار آخر من مصلحة الطيران المدني الموازية في الشرق الليبي يقضي بضرورة هبوط الطائرات المارة بالشرق الليبي في مطار بنينا ببنغازي من أجل التفتيش، قبل إكمال مسارها.

وحول الرحلات المتجهة إلى جدّة، أفاد قنيوة إلى أنها ستفتح عند انطلاق موسم الحج والعمرة.

وأُوقفت الرحلات بمطار معيتيقة قبل نحو 3 أشهر بسبب استهدافه من قبل الطيران الحربي التابع للمشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى بقوات الجيش الليبي، وذلك ضمن الحرب الدائرة بأطراف طرابلس الجنوبية، بالإضافة لسقوط عدة قذائف صاروخية بشكل متتالي على بعض أجزاء المطار.