مسؤول يمني: تطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض تتويج للجهود في توحيد الصف الوطني

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بأن الشروع في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض "جاء تتويجا للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية".



وقال الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ": "إن هذه الجهود الأخوية النبيلة والصداقة امتداد لدور المملكة البناء في اليمن في كل المنعطفات والظروف‏".



وثمن الإرياني، دور"القيادة الحكيمة للرئيس هادي خلال مراحل الأزمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية".



كما ثمن ما وصفه بـ"الدور الاخوي للأشقاء في المملكة بمساعدة اليمن وإسناده لتجاوز هذه الأزمة، والذي هو محط تقدير وعرفان ورهان كل اليمنيين‏".



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".



ويوم أمس الخميس، أعلن التحالف، توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.