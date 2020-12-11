كلوب ينافس فليك وبيلسا على جائزة أفضل مدرب في 2020

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست" أفضل مدرب في العالم 2020.

وشهدت القائمة النهائية تواجد كل من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي أعاد بطولة الدوري الإنجليزي لليفربول بعد غياب استمر 30 عاما، وهانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الفائز بالثلاثية مع البافاري هذا العام، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الذي صعب بفريقه إلى البريميرليج بعد غياب دام أكثر من 15 عاما.

يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان قد فاز بالجائزة في العام الماضي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز.