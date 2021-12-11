دورانت يقود بروكلين نتس للفوز على أتلانتا هوكس في دوري السلة الأمريكي

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سجل كيفن دورانت 31 نقطة ليقود بروكلين نتس إلى الفوز على أتلانتا هوكس 113 / 105 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كذلك سجل جيمس هاردن 20 نقطة وقام بـ11 تمريرة حاسمة لبروكلين نتس متصدر مجموعة الشرق، ليرفع الفريق عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 18 مقابل ثماني هزائم.

وكان تراي يانج أبرز عناصر أتلانتا هوكس خلال المباراة وسجل 31 نقطة وأضاف جون كولينز 20 نقطة لكن الفريق تلقى الهزيمة الثالثة عشر له هذا الموسم مقابل 13 انتصارا.

وحقق فينيكس صنز الانتصار العشرين له خلال أخر 21 مباراة حيث تغلب على بوسطن سلتيكس 111 / 90 مستفيدا من تألق جفال ماجي الذي سجل 21 نقطة و15 متابعة.

ورفع فينيكس صنز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 21 مقابل أربع هزائم بينما كانت الهزيمة هي الرابعة عشر لبوسطن سلتيكس مقابل 13 انتصارا.

وسجل النجم جيانيس أنتيتوكونمبو 41 نقطة و17 متابعة ليقود حامل اللقب ميلواكي بكس إلى الفوز على هيوستن روكتس 123 / 114 .

وقطع ميلواكي بكس بذلك سلسلة من سبعة انتصارات متتالية حققها هيوستن روكتس، وقد رفع عدد انتصاراته إلى 17 مقابل عشر هزائم.

كذلك سجل النجم ليبرون جيمس 33 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116 / 95 .

وفي مباريات أخرى، تغلب تشارلوت هورينتس على ساكرامنتو كينجز 124 / 123 وتورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 90 / 87 وإنديانا بيسرز على دالاس مافريكس 106 / 93 وكليفلاند كافاليرز على مينيسوتا تيمبروولفز 123 / 106 ونيو أورليانز بليكانز على ديترويت بيستونز 109 / 93 .