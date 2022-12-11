منتخب سيدات الاسكواش يحقق فوزه الثاني ببطولة العالم على حساب ويلز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتسح منتخب مصر لسيدات الاسكواش منتخب ويلز بنتيجة 3/0 في ثاني مبارياته ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

ومثّل مصر في المباراة كل من نور الطيب و هانيا الحمامي و نور الشربيني حيث فازت كل منهن بثلاثة اشواط في المباراة .

ويعد هذا هو الفوز الثاني لمنتخب مصر بعد التغلب على سويسرا أمس في افتتاح البطولة.

وفي مباريات أخرى أقيمت صباح اليوم فازت كندا على ويلز 2/1 و فازت فرنسا على الصين تايبيه 3/0 ، وتغلبت هونج كونج على أوكرانيا 3/0 ، وتفوقت ماليزيا على فنلندا 3-0 وفاز منتخب اسكتلندا على المانيا 3-0 .

وفي منافسات الفترة المسائية فازت أمريكا على ألمانيا 3/0 ، وتغلبت اليابان على الصين 3/0 وتغلبت فرنسا على فنلندا 3/0 وتفوقت إنجلترا على أوكرانيا 3/0.

و أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه : كندا و سويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية : أمريكا و أستراليا و اسكتنلدا و المانيا.

وتضم المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج و جنوب إفريقيا و اوكرانيا

والمجموعة الرابعة كل من : فرنسا و ماليزيا و اليابان و فنلندا و الصين.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في البطولة ب4 لاعبات هن : نوران جوهر و نور الشربيني و هانيا الحمامي و نور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله