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منتخب سيدات الاسكواش يحقق فوزه الثاني ببطولة العالم على حساب ويلز

علي البحيري
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 9:59 م

اكتسح منتخب مصر لسيدات الاسكواش منتخب ويلز بنتيجة 3/0 في ثاني مبارياته ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

ومثّل مصر في المباراة كل من نور الطيب و هانيا الحمامي و نور الشربيني حيث فازت كل منهن بثلاثة اشواط في المباراة .

ويعد هذا هو الفوز الثاني لمنتخب مصر بعد التغلب على سويسرا أمس في افتتاح البطولة.

وفي مباريات أخرى أقيمت صباح اليوم فازت كندا على ويلز 2/1 و فازت فرنسا على الصين تايبيه 3/0 ، وتغلبت هونج كونج على أوكرانيا 3/0 ، وتفوقت ماليزيا على فنلندا 3-0 وفاز منتخب اسكتلندا على المانيا 3-0 .

وفي منافسات الفترة المسائية فازت أمريكا على ألمانيا 3/0 ، وتغلبت اليابان على الصين 3/0 وتغلبت فرنسا على فنلندا 3/0 وتفوقت إنجلترا على أوكرانيا 3/0.

و أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه : كندا و سويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية : أمريكا و أستراليا و اسكتنلدا و المانيا.

وتضم المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج و جنوب إفريقيا و اوكرانيا

والمجموعة الرابعة كل من : فرنسا و ماليزيا و اليابان و فنلندا و الصين.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في البطولة ب4 لاعبات هن : نوران جوهر و نور الشربيني و هانيا الحمامي و نور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله


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