تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

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تقام اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة والرابعة المؤجلتين ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

يلعب الزمالك مساء اليوم ضد بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، في المقابل يلعب الأهلي، غدًا الإثنين على ستاد (السلام) أمام الاتحاد السكندري.

ويعتلي التونسي رفيق كابو، لاعب إنبي، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بـ 3 أهداف ويتساوى معه لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ، يليه كريم فؤاد نجم الأهلي وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، ومصطفى فتحي نجم بيراميدز بهدفين لكل لاعب.

ويتصدر الأهلي قمة ترتيب فرق الدوري العام بـ 15 نقطة، يليه فيوتشر بـ13 نقطة، والزمالك ثالثا وبيراميدز رابعًا بـ11 نقطة لكل فريق.