تعليم الوادي الجديد: تنظيم برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي الثانوي بالإدارات التعليمية

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على تنفيذ برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة؛ للتدريب على أساليب التدريس وفنيات صياغة الأسئلة، وفق نظام التقييم الجديد المطبق بالمرحلة الثانوية.

وأوضح حسن، أن ذلك يأتي وفقا للتوجيهات الوزارية بهذا الشأن ومن منطلق الحرص على نشر ثقافة التقييم الجديدة للمرحلة الثانوية في جميع تخصصات المواد الأساسية من خلال مجموعة من المدربين المختصين ذوي الخبرات الذين جرى تدريبهم من قبل الوزارة؛ ليتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي للموجهين والمعلمين في الإدارات التعليمية.



وفي سياق متصل، أعلن حسن، تكريم عدد من المتميزين وهم مدير الموازنة بالمديرية، والفائز بالمركز السابع على مستوى الجمهورية بالمسابقة الكبرى للثقافة المسيحية، والأم المثالية للطالب الموهوب، وذلك تقديرا لجهود المبذولة والمتميز والارتقاء بالعمل والنهوض به.