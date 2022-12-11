وكيل التعليم بدمياط يتابع انتظام العملية التعليمية بإدارة كفر البطيخ

واصل علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ، حيث شملت الجولة مدارس جمصة شرق الابتدائية، وجمصة شرق الإعدادية، وجمصة شرق الثانوية.

وتفقد عبد الرؤوف الفصول الدراسية، واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم؛ للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وزار معامل العلوم والحاسب الآلي وحجرات الأنشطة المختلفة، مشددا على تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس، للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطالبات، مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

ووجه بالإشراف اليومي ومتابعة الطالبات جيدا، والتأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطالبات، وضمان حسن سير العملية التعليمية.