تراجعت أسعار دواجن التسمين (الدواجن البيضاء) 2 جنيه عند باب المزرعة خلال تعاملات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، حيث انخفض سعر الكيلو مسجلا 38 جنيها، مقارنة بـ40 جنيها خلال تعاملات أمس، وفق لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيها للكيلو، ويصل سعر كيلو البانيه غلى 105 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 45 و46 جنيها.

وأضاف السيد، أن أسعار البيض الأبيض استقرت خلال تعاملات اليوم عند 75 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، بينما ارتفعت أسعار البيض الأحمر جنيها واحدا ليصل سعر الكرتونة إلى 78 جنيها، مشيرا إلى أن تلك الأسعار يضاف عليها تكاليف الشحن والنقل والتعبئة والتغليف وهامش ربح التاجر وصولا للمستهلك.