أحمد مراد يزور جناح دار الشروق بمعرض جدة للكتاب

زار الكاتب والسيناريست أحمد مراد، جناح دار الشروق E1 بمعرض جدة للكتاب 2022، في الفترة من 8 ديسمبر إلى 17 ديسمبر 2022

والتقى أحمد مراد خلال الزيارة بعدد كبير من القراء وجمهور معرض جدة وقام بتوقيع جميع مؤلفاته الصادرة عن دار الشروق.

وتشارك دار الشروق في معرض جدة للكتاب بجناح متكامل رقمE1 بمجموعة من الإصدارات ضخمة من الكتب الأدبية والروايات بأقلام مجموعة من أقوى مؤلفي دار الشروق المعاصرين، إلى جانب العديد من المفاجآت.

وتقدم الدار عروض متميزة ومختلفة على جميع الكتب، كما تقدم أحدث وأقوى الإصدارات من الكتب الفكرية والعلمية والروايات والقصص ودواوين الشعر لكبار الأدباء والمفكرين والشخصيات البارزة في مصر والعالم العربي.

ومن الإصدارات المتاحة خلال المعرض: : "خداع واحد ممكن" للكاتبة رضوى الأسود، و"على بلد المحبوب" للكاتب أحمد خير الدين، و"الغابة والقفص" لطلال فيصل، و"أطلس الخفاء" للكاتبة منصورة عز الدين، وكتاب 4 محاولات للحياة تأليف: نشوى صلاح - أحمد عبد المجيد - مروة سمير - أسامة علام، ورواية النقشبندي لرحمة ضياء، وقبل النكسة بيوم للدكتور إيمان يحيي، وكتاب الدحيح لطاهر المعتز بالله، ورق الحبيب للدكتور محمد المخزنجي، وأشجار السراب الاعمال القصصة الكاملة لإبراهيم عبد المجيد، و فى قلب الأحداث لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى.

كما تطرح دار الشروق مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة لفاطمة المعدول، وكل شئ عن التنوع والاختلاف، وكل شئ عن الصداقة، كيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار.