قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدن الشعب المصري الأصيل يتجلى في أوقات التحديات، مشيرا إلى حرص المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية حتى الدقائق الأخيرة من غلق باب الاقتراع.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الأحد، أن مشاهد اصطفاف المصريين أمام اللجان تنبع من إدراك المواطن بحجم التحديات الإقليمية والداخلية المحيطة بالدولة، فضلا عن شعور المواطن بالمكتسبات المحققة على أرض الواقع.

وناشد جموع الشعب المصري بالمشاركة؛ من أجل إظهار الوجه المشرف للدولة المصرية أمام دول العالم وتقرير مستقبل الوطن، قائلا: «لازم كلنا نشارك ولا نبخل على وطنا، مصر استعادت في السنوات الـ10 الأخيرة مكانتها الكبرى، وأصبحت دولة يحتذى بها ويقدر وزنها بكل الأوساط العالمية».

وتمنى استمرار زخم المشاركة في اليوم الأول باليوم الثاني والثالث؛ من أجل رسم مستقبل الدولة، مثمنا دور فلاحي مصر «جيش مصر الأخضر» في المشاركة بالعملية الانتخابية.

ونوه إلى حرص المزارعين على توفير الأمن الغذائي للشعب المصري في كل الأوقات والظروف، قائلا:« أثناء جائحة كورونا توقفت جميع مؤسسات الدولة عدا المزارعين».

وأشار إلى انعكاس جهود الدولة بهذا القطاع على شعور المزارع بالمكتسبات المحققة، متابعا: «رغم ارتفاع الأسعار لكن الشعب المصري لم يلمس بأي وقت من الأوقات نقص في سلعة، لأن ارتفاع الأسعار؛ نتيجة الظروف العالمية».