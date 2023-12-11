أوسيمين يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2023، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي وحصوله على لقب الهداف.

مدينة مراكش المغربية تستضيف اليوم، الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل في إفريقيا.

وتفوق فيكتور أوسيمين على كل من المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وشهد الحفل فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، وبيرسي تاو، لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، فيما فازت فاطمة تكناوت بجائزة أفضل لاعبة داخل القارة، ونسرين الشاد بجائزة أفضل لاعبة شابة تحت 20 عامًا.

فيما فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب إفريقي ومنتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب سيدات، وفاز محمود كهربا، نجم الأهلي يجائزة أفضل هدف عن هدفه في الهلال السوداني، وتشياماكا ننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وياسين بونو كأفضل حارس إفريقي.

وفازت ديزيري إليس بجائزة أفضل مدربة لفريق نسائي، والمغربي وليد الركراكي بجائزة أفضل مدير فني إفريقي، وفازت النيجيرية أسيسات أوشوالا، نجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في القارة