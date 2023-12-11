مصادر أمريكية تؤكد رغبة واشنطن بإنهاء حرب غزة قبل حلول العام الجديد

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي بضرورة إنهاء عملياته العسكرية في قطاع غزة قبل حلول العام الجديد.





ونقلت مجلة "إيكونوميست" عن عدة مصادر قولها، إن بلينكن أبلغ الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة أنه يجب الانتهاء من هذه المسألة بحلول العام الجديد".

وفي وقت سابق، كتبت بوابة "أكسيوس" أيضا، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة لا تمنح إسرائيل إطارا زمنيا واضحا لاستكمال العملية في غزة، لكنها تشير إلى أن الوقت محدود ومن الضروري إنهاء الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن وبأقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بلينكن أبلغ الحكومة الإسرائيلية وجهة نظر الحكومة الأمريكية بأن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع وليس خلال أشهر.

لكن الصحيفة أوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أي ضمانات لإنهاء الحرب في غضون أسابيع.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه "عندما تنتهي العملية العسكرية الكبيرة في غزة، نحتاج إلى إحلال سلام قوي وطويل الأمد، ويجب أن نعمل على ذلك".



وسأل الصحفيون بلينكن عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية لأشهر، فرد: "بالطبع، الجميع يريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه تهديدا خطيرا، وأنها بحاجة إلى تنفيذ هذه العملية حتى تتأكد من أن تكرار هجوم حركة "حماس" سيكون أمرا مستحيلا.

ووفقا لبلينكين، تواصل الولايات المتحدة مناقشة جميع القضايا مع إسرائيل، بما في ذلك توقيت وتفاصيل العملية ضد "حماس".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.