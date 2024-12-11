عبدالمنعم سعيد: إيران لن تصمت على محاولة إسرائيل لإذلالها

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن المنطقة ستستمر في الغوض في بحر الأزمات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن إيران تعرضت لخسارة كبيرة نتيجة سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهزيمة حزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن إيران دولة كبيرة وليست قليلة في المنطقة، ولن تصمت على محاولة دولة الاحتلال لإذلالها.

وأوضح أن الجانب المتطرف في دولة الاحتلال لديه درجة من التعبئة ضد مصر، لكون مصر دولة قوية، ولديها مرتبة متقدمة من الناحية العسكرية، فضلا عن المزاعم الإسرائيلية التي تم ترويجها بأن مصر كانت تمد حركات المقاومة بالسلاح والمال.

وتابع: «إسرائي رغم تقدمها إلا أن لديها جماعات متطرفة لا تُهدد فقط الدول المُجاورة، ولكن تُهدد دولة الاحتلال نفسها».