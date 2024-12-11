الحكم بالسجن 11 عاما على الأمين العام السابق للاتحاد الصيني

حكم القضاء الصيني اليوم الأربعاء على الأمين العام السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، ليو يي، بالسجن 11 عاما، بتهمة تلقي رشاوي.

كما قضت محكمة الشعب في مدينة شياننينج، بمقاطعة هوبي الواقعة في وسط البلاد، بتغريم المسؤول السابق بالاتحاد الصيني لكرة القدم 3.6 مليون يوان (496 ألف و600 دولار)، بحسب ما أعلنت المحكمة اليوم عبر حسابها الرسمي على شبكة (وي تشات) للتواصل الاجتماعي.

ووفقا لحكم المحكمة، ستتم أيضا مصادرة أموال المتهم، التي حصل عليها بطريقة غير شرعية، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت التحقيقات قد بدأت مع ليو في فبراير 2023، إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الصيني للعبة بين عامي 2019 و2023، تشين شويوان، الذي حُكم عليه في مارس الماضي بالسجن المؤبد لحصوله على رشى ضخمة بلغت أكثر من 81 مليون يوان (11.2 مليون دولار) طوال 13 عاما من مكوثه في المنصب.

ولم تكن إدانة ليو يي هي الوحيدة اليوم بالساحة الكروية للعملاق الآسيوي.

فقد حكمت محكمة أخرى صينية في مدينة شيشو، في هوبي أيضا، على الرئيس السابق لقسم إدارة الحكام بالاتحاد الصيني للعبة، تان هاي، بالسجن ستة أعوام وستة أشهر بتهمة تلقي رشاوي، مع تغريمه 200 ألف يوان (27 ألف و600 دولار).

وكان المدير السابق للجنة المسابقات بالاتحاد الصيني لكرة القدم، هوانج سونج، قد أدين في أغسطس الماضي بالسجن سبع سنوات لتلقي رشاوي، بعد أيام قليلة من الحكم أيضا على نائب الرئيس السابق للاتحاد، لي يوي، بالسجن 11 عاما لنفس التهمة.

وتم التحقيق مع العديد من مسؤولي كرة القدم الصينية خلال السنوات الأخيرة بتهمة الفساد، بما في ذلك الرئيس السابق لرابطة دوري السوبر الصيني، ليو جون، ومدرب المنتخب الوطني السابق، لي تاي، أحد أساطير كرة القدم الصينية والمحترف سابقا في صفوف إيفرتون الإنجليزي.

وفي الآونة الأخيرة، وعد الاتحاد الصيني بـ"مزيد من الانفتاح والشفافية"، للتصدي للعديد من حالات الفساد داخل أركانه.