 مسئولون بالداخلية الأفغانية: تفجير انتحاري في كابول يودي بحياة وزير شئون اللاجئين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولون بالداخلية الأفغانية: تفجير انتحاري في كابول يودي بحياة وزير شئون اللاجئين

إسلام أباد - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:01 م

قال مسئولون في وزارة الداخلية الأفغانية، إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، أودى بحياة وزير شئون اللاجئين في حكومة طالبان واثنين آخرين.

وأوضح المسئولون، أن الانفجار وقع داخل مبنى الوزارة، وأسفر عن مقتل الوزير خليل حقاني.

ولم يقدم المسئولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أي تفاصيل أخرى.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغان سراج الدين حقاني، الذي يقود شبكة قوية داخل طالبان.

ويعد حقاني، أبرز شخصية تسقط ضحية تفجير في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، على الفور.

وأدان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، مقتل حقاني.

وذكر دار، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، عبر منصة إكس، أنه صدم بقوة جراء مقتل حقاني وفقدان أرواح ثمينة نتيجة هجوم إرهابي في كابول.

وقال دار: "نقدم تعازينا القلبية"، مضيفا أن "باكستان تدين على نحو قاطع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

وأوضح دار، أن باكستان على اتصال بكابول؛ للحصول على مزيد من التفاصيل.

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