تواصل اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في دائرة مركز الأقصر استعداداتها النهائية لإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجان الفرعية، وذلك عقب وصول محاضر الفرز من مختلف المقار الانتخابية بالدائرة.

ورصدت "الشروق" إجراء اللجنة متابعة دقيقة لإجراءات الاستلام والمراجعة، بهدف ضمان دقة الأرقام واعتماد النتائج بصورة رسمية وفق الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد مصدر باللجنة أن فرق التوثيق والمراجعة تعمل على فحص محاضر كل لجنة فرعية على حدة، ومطابقة الأرقام مع كشوف التصويت وإجمالي الأصوات الصحيحة والباطلة، بالإضافة إلى مراجعة توقيعات رؤساء اللجان وختم كل محضر قبل إدراجه في الحصر العام.

وتتم العملية داخل مقر اللجنة العامة بقاعة المؤتمرات في الكرنك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، مع السماح لمندوبي المرشحين والصحفيين بمتابعة مراحل المراجعة طبقًا للقانون.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة النتائج الرقمية النهائية فور الانتهاء من تجميع الأصوات، على أن تتضمن ترتيب المرشحين وفق ما حصل عليه كل منهم من أصوات الناخبين، تمهيدًا لإرسال المحضر النهائي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاعتماده رسميًا.