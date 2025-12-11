

أُغلقت اللجان الانتخابية في الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم، والتي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، أبوابها في تمام التاسعة مساءً، معلنة انتهاء التصويت في ختام اليوم الثاني من العملية الانتخابية، وسط تفاوت في نسب الإقبال بين مختلف لجان الدائرة.

وفور انتهاء عملية التصويت، بدأ رؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان في إجراءات فتح الصناديق والشروع في أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات تأمين مشددة وإشراف قضائي كامل، تمهيدا لإرسال النتائج إلى اللجنة العامة تمهيدا لإعلان نتائج الحصر العددي.

وشهد اليوم الثاني إقبالا متوسطا من الناخبين، مع انتظام ملحوظ في سير العملية الانتخابية دون رصد أي معوقات مؤثرة على التصويت، فيما برز حضور السيدات وكبار السن بشكل واضح، إلى جانب مشاركة فعالة من شباب المتطوعين في تنظيم دخول الناخبين وتسهيل خطوات التصويت.

ويتنافس في الدائرة الثالثة 22 مرشحا بواقع 15 مرشحا مستقلا و7 مرشحين حزبيين، من أبرزهم: اللواء طه عبدالتواب (مستقبل وطن)، حمادة سليمان (النور)، محمد فرغلي (مستقل)، منجود الهواري (حماة الوطن)، حمد دكم (مستقبل وطن)، وحازم فايد (مستقل)، وذلك على 3 مقاعد فردية مخصصة للدائرة.

تأتي هذه الانتخابات بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة العملية الانتخابية بالكامل بالدائرة الثالثة، عقب قبول طعن يتعلق بوجود أخطاء إجرائية في قبول أوراق الترشح خلال الجولة الأولى، ما ترتب عليه إلغاء نتائجها وفتح باب التصويت من جديد.