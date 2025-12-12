أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، غلق اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر الخمس الملغاة بالمحافظة في مواعيدها المقررة، دون تلقي أي شكاوى أو معوقات، وذلك خلال متابعته لسير العملية الانتخابية من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 489 لجنة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، حتى آخر ناخب متواجد داخل المقرات الانتخابية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمراكز لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى على مدار يومي الاقتراع، ما يعكس الانضباط والتنظيم الجيد للعملية الانتخابية.