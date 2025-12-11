توافد المواطنين على لجان الوراق في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب

توافد العديد من المواطنين على لجان دائرة الوراق ومركزا أوسيم ومنشأة القناطر، للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثاني على التوالي من انتخابات مجلس النواب ضمن الدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا.

وشهد محيط اللجان إقبالا من المواطنين منذ الساعات الأولى من اليوم الثاني للعملية الإنتخابية في دائرة الوراق ومركزا أوسيم ومنشأة القناطر الملغاة بحكم من الإدارية العليا.

وشهد لجنة مدرسة الوراق الثانوية بنات توافد ملحوظا من المواطنين، منذ انطلاق عملية التصويت، وتصدر المشهد عدد كبير من الشباب، والسيدات فضلا عن كبار السن.

كما شهد محيط اللجان بمدرسة محمد فريد الأبتدائية وفاطمة الزهراء الأبتدائية في منطقة الوراق، ومدرسة أوسيم الثانوية بمنطقة أوسيم، ولجنة الشهيد عبد المنعم رياض بمنطقة منشأة القناطر، إقبالا من المواطنين أيضا، منذ انطلاق عملية التصويت.

وتواجدت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب فرق من المتابعين ومندوبي المرشحين، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات

وينافس على الدائرة، المخصص لها 4 مقاعد، 9 مرشحين حزبيين و19 مرشحًا مستقلا، منهم: عضو مجلس النواب الحالي والمرشح عن حزب مستقبل وطن، علي سماح، ومجدي الطويل، المرشح عن حزب حماة الوطن، وعضو مجلس النواب الحالي والمرشح عن حزب الشعب الجمهوري، طارق الطويل، وطارق عرفه، المرشح عن حزب الوفد، وعيد عبدالهادي، المرشح عن حزب الحرية المصري، وحبيب السنان، المرشح عن حزب المحافظين.

وكانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد صدرت بإلغاء نتيجة الانتخابات في 30 دائرة، فيما يتعلق بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء جولة الإعادة بها فقط، وذلك دون المقاعد الستة التي حسمت بالفوز في 4 دوائر منها.