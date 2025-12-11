بدأت اللجان الانتخابية في الأقصر فتح صناديق الاقتراع وبدء عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025؛ وذلك عقب انتهاء المواعيد الرسمية للتصويت.

ورصدت "الشروق" منذ الصباح بدء توافد الناخبين بشكل ملحوظ في لجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية المشتركة في الكرنك؛ كونها مسقط رأس مرشح القائمة الوطنية عن المحافظة أحمد عبدالحميد آدم، وسط حالة من النظام الشديد على العملية التصويتية دون وجود أي عوائق تعكر من صفوها.

وتعاد هذه الجولة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج أعمال الاقتراع بها التي أجريت في نوفمبر الماضي، نتيجة ثبوت مخالفات في إجراءات الفرز ومنع بعض المندوبين من ممارسة حقوقهم بناءً على فحص عدد من الطعون المقدمة من بعض المرشحين في الدوائر الثلاث للمحافظة.

يذكر أنه تم تجهيز 147 لجنة فرعية لاستقبال نحو 923 ألف ناخب في الأقصر، في 3 دوائر انتخابية أولها مركز الأقصر مخصص لها مقعد واحد وتشهد تنافس 12 مرشحا بينهم مرشح حزبي واحد هو أحمد إدريس (حزب حماة الوطن)، إلى جانب 11 مستقلا، منهم: عبدالرحمن بشاري، وممدوح العتماني، وتامر خليل ابراهيم.

وفي دائرة القرنة، المخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 16 مرشحا بينهم 6 مرشحين حزبيين، إضافة إلى 10 مستقلين، أبرزهم من الحزبيين محمد عبداللطيف أحمد عوض (حزب الجبهة الوطنية) والذي أعلن الحزب فصله من عضوياته على خلفية تنازله لأحد المرشحين المستقلين، يليه مرشح حزب المؤتمر الطيب حميدة، إضافة إلى مرشح حزب مصر الحديثة مصطفى محمد أحمد، ومرشح حزب العدل عصمت محمد عبدالرحمن، ومرشح حزب إرادة جيل محمود يوسف إبراهيم، ومرشح حزب الوفد محمود عدلي أبو المجد، ومن المستقلين علاء الغزالي وعبدالستار رضا.

وفي دائرة إسنا، المخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 24 مرشحا بينهم 3 مرشحين حزبيين إضافة إلى 21 مستقلا، ويأتي في مقدمة الحزبيين المرشح وائل زكريا الأمير (حزب الجبهة الوطنية)، ثم مرشح حزب العدل الشاذلي الدسوقي حسنين، إضافة إلى مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد الضبع، ويأتي من المستقلين المرشح أحمد رمضان، المرشح محمد الوزان، المرشح أحمد سوة، المرشح بدوي صابر العومي حسان، والمرشح فيصل عبدالرحمن.