مجلس الوزراء يوافق على تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لمستشفى شفا الأطفال بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بالموافقة على قبول الإمداد الطبي المقدم لمستشفى شفا الأطفال من مؤسسة Stichting Achet الهولندية، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الحديثة لدعم الأطفال وذوي الإعاقة البدنية والذهنية، بقيمة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأعرب النعماني عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمهم المستمر لمستشفيات جامعة سوهاج، ودورهم في تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بالقطاع الصحي بالصعيد، وتطوير بنيته بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030.

وأشار النعماني إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء بعد استيفاء جميع الإجراءات والضوابط، واعتماد الجهات المختصة للشحنة الطبية وإجازتها للاستخدام، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل إضافة قوية لمستشفى شفا الأطفال، والتي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى بدء التجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحها للعمل كمستشفى تخصصي يخدم أطفال جنوب الصعيد.

كما أشاد النعماني بالتعاون المثمر والمستمر مع مؤسسة Stichting Achet، موضحًا أن المؤسسة ستبدأ في نقل الشحنة الأولى من الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة 47 مليونًا و460 ألف جنيه، على أن يتم إرسال باقي الشحنات لاحقًا. وأشار إلى أن المؤسسة سبق وأن قدمت أجهزة طبية حديثة لدعم الخدمات الصحية للأطفال والمرضى وذوي الإعاقة بتكلفة 348 ألف يورو (أكثر من 20 مليون جنيه) في يناير الماضي.