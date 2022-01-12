طارق الإبياري عن منتدى شباب العالم: فخورون أننا مصريون

أعرب الفنان طارق الإبياري، عن سعادته بمشاركته في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مضيفًا أنه على مدار الـ3 سنوات الماضية كان يأمل في الانضمام لمنتدى شباب العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن في نهاية شهر نوفمبر الماضي وجد إعلان المنتدى وطريقة الانضمام إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي فقرر الانضمام والمشاركة.

واستكمل أنه لن يتوقع هذا التنظيم المبهر من قبل الدولة في افتتاح المنتدى أمس الاثنين، مضيفًا: «كنا بنتنطط من الفرحة فخورين أننا في مصر ومش مصدقين».

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يغفل عن الشباب وظهر ذلك أمس في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، عندما وجه الشكر إلى القائمين على مسرحية «كنا واحد»، مضيفًا أن المسرحية جسدت الأزمة التي مر بها العالم دون التفرقة بين اللغات.

وانطلقت، صباح أمس الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.