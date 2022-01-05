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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، مما أسفر عن مصرع 4 أطفال أشقاء، إلى أن ماس كهربى وراء نشوب الحريق.

وأضافت التحريات أن الأطفال الأربعة جميعهم لقو مصرعهم نتيجة للاختناق نظرا لكثافة الأدخنة الناتجة من الحريق.

وأوضح أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الثالث، وأن المتوفين هم "جودي ع" 8 سنوات، و"يوسف ع" 6 سنوات، و"جولين ع" 4 سنوات، ورضيع يدعى "عبد الرحمن ع"، يبلغ من العمر عام واحد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغ يفيد نشوب حريق داخل شقة بأحد العقارات بمنطقة فيصل ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث ووفاة 4 أطفال أشقاء نقلا إلى مستشفي أم المصريين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.