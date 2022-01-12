أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان خلال فعاليات منتدى شباب العالم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، على شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أنّ الرئيس السيسي تحدث عن الجذور، موضحة أن السبب الرئيسي لوجود اللاجئين بمصر، هو وجود صراعات أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود في دول قريبة.

وأضافت أنّ مصر لم ترفض استضافتهم لكن رفضت أن يسكنوا المخيمات على أراضيها بل تم دمجهم في المجتمع المصري ويحصلون على كل الحقوق.

وشددّت خطاب على أنّ الحل الجذري لأزمة اللاجئين يكمن في السلام والتنمية، ذاكرة أن الدولة المصرية لا تخشى أحدا من الدول، لأن شعبها واع.

وعن تعامل مصر مع جائحة كورونا، أكّدت خطاب أنّ جهود الدولة في أزمة كورونا تعتبر قصة نجاح من حيث مواجهتها وأسلوب المكاشفة ومصارحة الشعب المصري، مضيفة أن مصر لديها تحديات كبري تهدف لتحقيقها، موضحة أن البلاد تسير في عهد السيسي برؤية واضحة المعالم مثل دول العالم، في جميع المجالات والملفات.